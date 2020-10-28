Denizli'de kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıldığını öne süren 3 kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Mağdurlar, kendilerini telefonla arayan şüphelinin "Kuyumcu soygununa isminiz karışmış." diyerek kendilerinden para talep ettiğini anlattı.

Polis şüphelinin 3 kişiden, toplam 15 bin 550 avro, 71 bin 750 lira, 5 Cumhuriyet altını, 2 Ata altını, 1 yarım altın, 10 çeyrek altın, 17 bilezik, 20 gram altın, küpe, yüzük, altın zincir ve yonca altını dolandırdığını tespit etti.

Mağdurların ifadeleri ve 328 güvenlik kamerası kaydından yola çıkan polis, dolandırıcının kullandığı otomobili belirledi. Şüpheli D.O, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen D.O, tutuklandı.