Ali Rıza 3 gündür kayıp!

Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ve babasıyla beraber fırında çalışan 25 yaşındaki Ali Rıza Süren kayıplara karıştı. Aile, çevrede aradıkları gencin en son Yeni Mahalle'de bulunan mezarlıkta görüldüğünü öğrendi.

Aramalarını mezarlık bölgesinde yoğunlaştıran aile, 3 gün geçmesine rağmen Süren'den haber alamadı. Ekiplere kayıp başvurusunda bulunan aile, genci arama çalışmalarına sürdürüyor.