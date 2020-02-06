AA

Alınan bilgiye göre, 29 Ocak'ta Pamukkale'ye bağlı Akhan Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan A.A'nın bulunması için çalışma yürüten polis ekipleri, kızın Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir adreste olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince söz konusu adreste bulunan A.A, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

A.A'nın, anne ve babasının ayrı yaşadığını, kendi isteğiyle evden kaçtığını ve eve dönmek istemediğini belirtmesi üzerine koruma altına alındığı öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Akhan Mahallesi'nde annesiyle yaşayan A.A. 29 Ocak'ta kaybolmuş, babası Ali A. Burdur'dan gelerek kayıp ihbarında bulunmuştu.