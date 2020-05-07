Denizli'de karantinaları tamamlanan vatandaşların mektupları duygulandırdı

Hollanda'dan getirilen 349 Türk vatandaşı, Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki karantina sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde evlerine gönderildi.
14 gün boyunca yurtta kalan vatandaşlardan geriye mektupları kaldı. Türk vatandaşları, bu süreçte yaşadıklarını kağıtlara yazıp odalarına bıraktı.
Hemen hemen her odaya bırakılan mektuplarda, duygu dolu ifadeler dikkati çekti.
Gezmeye gittiği Hollanda'dan uçakla Denizli'ye getirilerek yurda yerleştirilen araştırma görevlisi Raziye Sınıksaran, kaldığı odaya teşekkür mektubu bıraktı.
Sınıksaran, şunları kaydetti:
"Burada ömrüm boyunca unutamayacağım anılar ve duygular biriktirdim ve onları alıp gidiyorum. Bu odayı paylaştığım oda arkadaşlarım ve üniversiteli gençler size de teşekkür ediyorum. Aynı odanın havasını teneffüs ettiğimize göre ortak bir alanı paylaştık. İnşallah bugünler bitecek. Size bir şey bırakamadım. Sadece buzdolabınızı temizledim o kadar. Yatağınızı, sandalyenizi, masanızı, banyo ve tuvaletinizi kullandım hakkınızı helal edin. İnşallah vatana millete hayırlı bir birey olup hizmet edersiniz."
İsimsiz zarfa bir miktar para bırakan kişi ise "Hakkınız helal edin. Su ve elektrik için bu kadar vardı." notunu yazdı.
Halil Kaplan ise 100 lira ile bıraktığı mektubunda, "Sevgili öğrenci kardeşim. Buzdolabındaki peynirden birkaç parça aldım. Biraz da pekmezden aldım. Lütfen hakkınızı helal edin." ifadelerine yer verdi.
Yine isimsiz bırakılan bir mektupta, "Teşekkürler Cumhurbaşkanım, umutlarıma kapı açtığın için. Bu cennet vatanın başında olduğun için. Teşekkürler yurt müdürüm, bizleri en güzel şekilde ağırladığınız için. Teşekkürler yurt görevlileri, görevinizi en güzel şekilde yaptığınız, güler yüzünüz için. Ne mutlu bana ki Türk yaratıldım. Teşekkürler Allah'ım." ifadeleri yer aldı.
- "Yaşasın devletimiz"
Ayhan Doğan ise mektubunda yurt görevlilerine teşekkür etti.
Yurt dışından dönüşte büyük bir onur yaşadığını aktaran Doğan, mektubunda şunları kaydetti:
"Allah devletimize zeval vermesin. Seccadeye kadar düşünmüşler. Yıllarca 'Batı medeniyeti' diye bizi kandırmışlar. Bizim medeniyetimiz var, biz Müslümanız ve en güzeli Türk olmak. O kırmızı bayrağın rengi, Türk insanının kanıdır. Yaşasın devletimiz."
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