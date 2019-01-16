Denizli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde ve ilçelerde etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kar yağışını fırsat bilen bazı sürücüler araçlarını beyaza bürünen alanlara sürdü. Özellikle dinlenme tesisi ve akaryakıt istasyonları gibi geniş alanları tercih eden sürücüler, otomobillerini kendi ekseni etrafında defalarca döndürerek drift yaptı.

Hız yapan bazı sürücüler, aniden frene basarak araçlarını döndürmesi de dikkat çekti. DHA'nın haberine göre; sürücülerin yaptığı tehlikeli hareketleri gören akaryakıt istasyonu çalışanları, drift yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bazı vatandaşların ihbar üzerine bölgeye gelen trafik polisini gören sürücülerin, bulundukları yerden hızla uzaklaştığı görüldü.