Denizli'de kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan kişi öldü

Karahisar Mahallesi yakınlarında dün Efkan Zengin idaresindeki 45 YZ 520 plakalı kamyonla çarpışan Muhammet Mehmet Çiyancı'nın kullandığı 20 HU 126 plakalı hafif ticari araçta bulunan Mehmet İhsan Dağdeviren (61) hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Tedavileri devam eden yaralılardan Celal Kurun'un da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli Kadastro Müdürlüğünde kontrol memuru olarak görev yapan Dağdeviren ile yanındakilerin bir arazideki kadastro ölçümünden döndükleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.

Dün yaşanan kazada araçta sıkışan sürücü Çiyancı ile yanındaki Celal Kurun ve Mehmet İhsan Dağdeviren, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak Tavas Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.