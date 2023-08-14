Denizli'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı
Enver Birsin (55) yönetimindeki tarım işçilerinin taşıyan açık kasa kamyonet, Yahşiler Mahallesi Seki mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada açık kasada bulunan işçilerden Havane Örgen (55) olay yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücü Birsin ile araçta bulunan Cennet Hanım İnce (53), Nadide Kömür (48), İlknur Atalay (48) ve Ayşe Birsin (54) sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.