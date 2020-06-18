Denizli'de itfaiye eri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Güroluk Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kökdemir, bahçelerinde baktıkları kedinin, başını teneke konserve kutusuna sıkıştırdığını fark etti. Kökdemir, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Buldan Şubesi ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen ekip, konserve kutusunu kesti. Bu sırada kedinin fenalaştığını gören itfaiye eri, hayvana kalp masajı yaptı. Kedi, yaklaşık 5 dakika süren masajla yaşama döndürüldü.

Kökdemir, kedisini kurtaran itfaiye personeline teşekkür etti.