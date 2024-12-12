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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de iş yerinde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Denizli'de iş yerinde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aldığı ürünü iade etmek için iş yerine giden Halil A., çıkan tartışmada iş yeri sahibi Osman Gündoğdu'ya (56) tabancayla vurup öldürdü, yeğeni İbrahim Gündoğdu'yu ise yaraladı. Halil A. yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:24
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        İş yerinde silahlı kavga! Ölü ve yaralı var
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        Denizli'deki olay, saat 14.00 sıralarında Eskihisar Mahallesi Pamukkale yolundaki beton malzemeleri satışı yapan iş yerinde meydana geldi.

        Aldığı ürünü iade etmek için iş yerine gelen Halil A. ile iş yeri sahibi Osman Gündoğdu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Halil A., yanında taşıdığı tabancayla Osman Gündoğdu'ya ateş açtı. Gündoğdu ile araya girmeye çalışan yeğeni İbrahim Gündoğdu yaralanırken, Halil A. ise kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Osman Gündoğdu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Gündoğdu'nun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Halil A. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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