Denizli'de iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

AA

Alınan bilgiye göre, Sümer mahallesi Çal caddesindeki iki katlı metruk binada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangına müdahale sırasında polis ekiplerince araç trafiğine kapatılan cadde, çalışmaların ardından açıldı.

Yangın nedeniyle hasar oluşan evin çatısı çöktü.