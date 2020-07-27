Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.