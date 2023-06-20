Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Denizli'de FETÖ'nün güncel yapılanması operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Giriş: 20.06.2023 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de FETÖ'nün güncel yapılanması operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ancak tahliye olduktan sonra da eylemlerine devam eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.Ö, Y.Ş, M.İ.Y, S.B, F.Ö, H.B, F.G, F.B. ve H.A. gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda örgüt üyelerine gönderilmek üzere ayrı ayrı zarfa konulan 300 bin lira ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin, örgüt mensuplarına gizlenecekleri ev ve parasal destek sağladıklarını öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö, Y.Ş, S.B, F.Ö. ve H.B. çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sağanak kırsal mahallelerde sele yol açtı!
Sağanak kırsal mahallelerde sele yol açtı!
İstanbul'da görsel şölen
İstanbul'da görsel şölen
Baraj gölüne aracıyla düşen kişi öldü
Baraj gölüne aracıyla düşen kişi öldü
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı düzenlemesi Resmi Gazete'de
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı düzenlemesi Resmi Gazete'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.