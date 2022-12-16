Denizli'de Fenerbahçe heyecanı!

Fenerbahçe maçının Denizli'de basketbol için önemli bir gün olduğunu belirten Deveciler, "Başta sahada canla başla mücadele eden takımımıza ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Maç biletlerimiz günler öncesinde tükendi" dedi.

Başkan Deveciler, "Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ve Euroleague lideri Fenerbahçe'yle oynuyoruz. Takımımız hafta boyunca çok iyi çalıştı, kendimize güveniyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmak için gereken mücadele vereceğiz. Rakibimize ve tüm Türkiye'ye güçlü bir takım olduğumuzu göstereceğiz. Harika seyircimizin nasıl bir takımla birlikte olduğunu ve kazanmaya olan inancımızı bir kez daha göstereceğiz" diye konuştu.