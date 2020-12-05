Denizli'de fabrika yangınında evleri zarar gören iki aile otele yerleştirildi

Fatih Mahallesi'nde, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, zarar tespit çalışması tamamlandı.
Yangında fabrikanın çatısının çöktüğü, depo kısmında göçüklerin oluştuğu ve metallerin erdiği görüldü.
Yangının sıçradığı fabrikanın bitişiğindeki iki katlı apartmandaki bir dairede eşyaların tamamının kullanılamaz hale geldiği, diğer dairede ise kısmen hasar oluştuğu belirlendi.
Yangında evleri zarar gören iki aile Pamukkale Belediyesince bir otele yerleştirildi.
- Sağdıç ailesi yaşadıkları korkuyu anlattı
Apartman sakinlerinden iki çocuk babası Mehmet Sağdıç, AA muhabirine, yangın sırasında çalıştığı tekstil fabrikasında bulunduğunu ve eşinin telefonu üzerine panikle evine geldiğini kaydetti.
Karşılaştığı manzarayla büyük şok yaşadığını ve gözyaşlarını tutamadığını anlatan Sağdıç, "Oğlumla kızım yangın sırasında mutfaktaymış. Onlar olayı canlı yaşamışlar. İlk patlamalardan sonra oğlum Onur, 7 yaşındaki kızım Nisa'yı alarak evden çıkartmış." dedi.
Mehmet Sağdıç'ın eşi Rukiye Sağdıç ise yangın sırasında alışveriş nedeniyle dışarıda bulunduğunu belirtti. Sağdıç, evlerinin zarar gördüğünü ancak oğlunun ve kızının sağ olarak kurtulması dolayısıyla şükrettiklerini dile getirdi.
Rukiye Sağdıç, "Evimiz kullanılamaz hale gelmiş. Anlatılamaz bir durum. Çok kötü bir olaydı." ifadelerini kullandı.
Yangın sırasında kardeşi Nisa ile evde bulunan 19 yaşındaki Onur Sağdıç'ın alevleri cep telefonuyla görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde Onur'un yaşadığı korku ise yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir deterjan fabrikasında yangın çıkmış, yangın fabrika binasının bitişiğindeki apartmanın teras katına sıçramıştı. Yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da olay yerinde incelemelerde bulunmuştu.
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