Denizli'de eşini evde baltayla öldüren kişi intihar etti

AA

Sevindik Mahallesi 2304 Sokak'ta ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki genç kız, polisi arayarak anne ve babasının bulunduğu yatak odasından ses gelmediğini, kapının kilitli olduğunu söyledi.Eve gelerek kapıyı açan polis ve itfaiye ekipleri, Sultan Akın'ın (36) yatağında başına aldığı balta darbesiyle hayatını kaybettiğini gördü, Şuayip Akın'ı (42) doğal gaz borusuna asılı buldu.Cesetler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Sinir krizi geçiren genç kızı yakınları ve sağlık ekibi teskin etmeye çalıştı.Mahalle sakinleri, çiftin uzun süredir kavga ettiğini belirtti.