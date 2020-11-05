Denizli'de eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı görülen Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kurban, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Hafize Kurban'ın yakınları ile avukatların katıldığı duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak hazır bulundu.

Son savunması alınan sanık, eşinin ölümüne neden olduğu için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Çocuklarına nasıl bakacağını düşündüğünü belirten sanık, mahkeme heyetinin kararına saygı duyduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, "tasarlayarak eşi öldürmek" suçlamasını "kasten adam öldürmek" olarak değiştirerek sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanığın "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından ise beraati kararlaştırıldı.

- Olay

Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından 27 Ağustos 2019'da boynundan bıçaklanan 23 yaşındaki Hafize Kurban, olaydan 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan sanık hakkında "tasarlayarak eşi öldürme", "kasten yaralama", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı.