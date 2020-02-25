Kocabaş Mahallesi Kocatepe Sokak'taki fabrikada elektrik ustası olarak çalışan 22 yaşındaki Uğur Çınaroğlu, mermer taşımada kullanılan sabit vince çıkarak buradaki arızayı gidermeye çalıştı.

Çınaroğlu, bu sırada vincin üstünden geçen gerilim hattından elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Çınaroğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.