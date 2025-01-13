Denizli'de ekmek ve simide zam
Denizli'de 10 TL'den satılan ekmek fiyatına 2.5 TL zam geldi. Zamlı fiyat, 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Ekmeğin yanı sıra simit fiyatı da yüzde 50 zamlandı
Giriş: 13.01.2025 - 18:44 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:53
Denizli'de ekmek fiyatına 2.5 TL zam yapıldı.
200 gramı 10 TL'den satılan ekmek, 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren 12.50 TL'den satılacak.
Ekmeğin yanı sıra simit satış fiyatı da yüzde 50 zamla 15 TL oldu. Simit zammının bugünden itibaren geçerli olduğu öğrenildi.
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