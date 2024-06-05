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        Haberler Gündem Güncel Denizli'de ekmek 10 lira oldu | Son dakika haberleri

        Denizli'de ekmek 10 lira oldu

        Denizli'de ekmeğe zam geldi. Kentte bir süredir marketlerde ve bakkallarda 8 TL'ye satılan 210 gramlık ekmek yarından itibaren 10 TL'den satılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:04
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        Denizli'de ekmeğe zam
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        Denizli'de 8 Temmuz 2023'te 7 TL'ye çıkarılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihi itibariyle 8 TL'ye çıkarılmıştı.

        Yaklaşık 6 aylık süreç içeresinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayan 200 gram ekmeğin fiyatının zamlanacağı tartışmaları Mayıs ayı içerisinde kamuoyuna yansımıştı.

        Ekmeğe zam haberi ilk olarak İstanbul'dan gelmişti.

        Edinilen bilgiye göre Denizli'de yarından itibaren 210 gramlık ekmeğin fiyatının 10 TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.

        Yapılan bu düzenlemeyle birlikte ekmeğe yüzde 25'lik bir zam yapılmış olacak.

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        #Denizli
        #ekmek zammı
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