Denizli'de eczacıdan havuz temizleme filesi ile koronavirüs önlemi

AA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgahtan uzattığı havuz temizleme filesiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sırakapılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eczacı, havuz temizleme ve balık tutmada kullanılan fileyle vatandaşların reçetelerini alıp, ilaçları da aynı yerden veriyor.

Bu sırada müşteriler dışarıda bekletilerek, sırayla içeriye alınıyor.

Eczacı Fikri Paracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemeye çalıştıklarını, gelen hastalara uyarılarda bulunduklarını belirtti.

Eczane olarak aldıkları tedbirlerin hem kendilerini hem de hastaları rahatlattığını ifade eden Paracı, "Kendimizi nasıl koruyabiliriz' diye düşününce böyle bir yöntem seçtik. Müşteriler, reçeteyi ve kimliğini filenin içine koyuyor. Biz balık tutar gibi onları alıp tekrar aynı şekilde file yardımıyla ilacı teslim ediyoruz. Yöntemi görenler bazen şaşırıyor." dedi.

İlaç almaya gelen hastalar da eczanedeki bu önlemi ilginç bulduklarını belirtti.