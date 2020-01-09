09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah AFAD verilerinde göre Denizli'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. İşte 9 Ocak son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 9 OCAK 2020
|Büyüklük
|3.7 (Mw)
|Yer
|Denizli - Bozkurt
|Tarih
|09/01/2020 - 07:52:59 (TS)
|Enlem
|37.8541 (K)
|Boylam
|29.6128 (D)
|Derinlik
|6.14 (KM)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 9 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.09 07:52:59 37.8878 29.5953 8.7 -.- 3.6 3.7 ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2020.01.09 07:40:07 38.5905 30.1438 16.2 -.- 1.7 -.- CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2020.01.09 07:12:55 38.5438 44.0138 9.9 -.- 1.6 -.- KASIKARA-OZALP (VAN) İlksel 2020.01.09 06:51:40 37.2595 36.2990 5.0 -.- 1.6 -.- OLUKLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2020.01.09 05:56:57 38.0090 42.9063 6.5 -.- 2.0 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2020.01.09 04:56:45 38.8178 27.0487 10.2 -.- 1.5 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel 2020.01.09 04:55:28 39.0572 40.2985 4.9 -.- 1.8 -.- ARICILAR-(BINGOL) İlksel 2020.01.09 04:23:00 40.7792 32.3963 5.0 -.- 1.1 -.- BESKONAK-GEREDE (BOLU) İlksel 2020.01.09 04:17:56 35.7810 28.1763 6.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel 2020.01.09 04:12:14 39.6592 32.9392 16.5 -.- 1.4 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel 2020.01.09 04:08:32 37.7758 29.1683 5.0 -.- 2.0 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2020.01.09 03:46:23 39.6692 32.9633 6.6 -.- 2.2 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel 2020.01.09 03:33:46 39.4978 28.8507 14.2 -.- 1.6 -.- KARAGOZ-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2020.01.09 03:03:06 39.7125 41.0465 6.4 -.- 1.7 -.- TASAGIL-CAT (ERZURUM) İlksel 2020.01.09 02:54:03 37.8312 29.2775 7.9 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2020.01.09 01:25:43 38.7122 33.6090 1.9 -.- 1.8 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2020.01.09 01:15:24 37.3022 26.9888 8.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.01.09 01:00:06 38.7930 42.4362 5.4 -.- 1.7 -.- CATALAGZI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2020.01.09 00:52:22 38.8342 42.3993 13.0 -.- 2.3 -.- SEYRANTEPE-AHLAT (BITLIS) İlksel
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