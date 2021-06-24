Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şubesi ekipleri, Yuvaköy Mahallesi yakınlarındaki merada çok sayıda ölmüş köpeğin bulunduğu ihbarını aldı.

Ekiplerin bölgedeki incelemesinde, bir çuvalda bulunan köpek yavrularının 20'sinin de öldüğü belirlendi.

Zehirlenereköldürüldüğü tahmin edilen hayvanlar, iş makinesiyle açılan çukura gömüldü. Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.