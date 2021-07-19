Denizli'de çıkan yangında 15 dekar orman zarar gördü

Suçatı Mahallesi Camiyanı mevkisinde yerleşim alanlarının yakınında bulunan orman sahasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çameli ve Fethiye ekipleri sevk edildi.

Havadan bir helikopterin de katıldığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları süren yangında genç ağaçların bulunduğu 15 dekarlık orman sahası hasar gördü.