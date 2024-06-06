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        Haberler Gündem Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Denizli'de orman yangını çıktı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 21:23 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:23
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        Denizli'de orman yangını çıktı
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        Akhan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 120 personel ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        4 uçak ve 2 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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