Denizli'de birbirlerine bıçakla saldıran 2 kişi yaralandı

Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesinde yer alan İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Parkı'nda Eren T. ile Mustafa T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. AA'nın haberine göre; kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Eren T'yi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bacağından yaralanıp bölgeden uzaklaşan Mustafa T. ise polis ekiplerince yakalanarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

REKLAM advertisement1