Denizli'de olay, saat 14.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak'ta meydana geldi.

ESKİ EŞİNİ VE ERKEK ARKADAŞINI TAKİP ETTİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre; eşi ve erkek arkadaşını takip eden H.Ö., yanında getirdiği uzun namlulu silahla rastgele ateş etti.