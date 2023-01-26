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Denizli'de bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Giriş: 26.01.2023 - 23:45 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu
2 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu
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AA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'taki tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen polis, evde bir çocuğu hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cansız bedenin 2 yaşındaki M.A.K'ye ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız beden, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde bulunan biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Evin bir süre önce, çocuğun annesi G.K'nin (27) erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yakınları tarafından kiralandığı, G.K'nin çocuklarıyla burada misafir olarak kaldığı öğrenildi.

Polis, çocuğun annesi G.K. ile erkek arkadaşını arama çalışması başlattı.

Çocukların babasının ise bir süredir cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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