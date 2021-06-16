Denizli'de bir anne, koronavirüs tedavisi sürecinde doğurduğu bebeğine bir ay sonra kavuştu

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dördüncü çocuğuna 37 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Meryem Kan'ın 15 Mayıs'ta Denizli Devlet Hastanesinde doğum yaptığı kaydedildi.
Doğumdan sonra nefes almakta zorlanan Kan'ın bebeğini kucağına alamadan yoğun bakıma yatırıldığının belirtildiği açıklamada 1 aylık tedavisinin ardından annenin hem sağlığına hem yeni doğan bebeğine kavuştuğu belirtildi.
Açıklamada, bebeğini ilk kez kucağına alan ve sevinç gözyaşı döken Meryem Kan'ın ifadelerine de yer verildi.
Yoğun bakımda kendisini iyi hissetmediği sırada eşi ve çocuklarına onları çok sevdiğine ilişkin bir mektup bıraktığını fakat doktor ve hemşirenin o mektubu ailesine vermediğini belirten Kan, şöyle devam etti:
"Beni iyileştirmek için ellerinden geleni yapmışlar. İyi ki de o mektubu vermemişler. Onlar sayesinde tekrar hayata döndüm. Allah hepsinden razı olsun. Yeni doğan çocuğumu kucağıma aldığım için çok heyecanlıyım. Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ben çocuklarımdan bir gün bile ayrı kalmamıştım. Allah bir daha göstermesin. Herkes dikkat etsin. Yaşadıklarım çok zor bir acı, tarif bile edilemez. Allah kimseyi çocuklarından ayrı bırakmasın."
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Cüneyt Süsleyen ise hastasının sıkıntılı ve zor süreçlerden geçtiğini, ekip arkadaşlarının üstün ve gayretli çalışmalarıyla yaşama tutunduğunu kaydetti.
Hastasının bu süreçte kötüleştiğini hissederek ailesine bir veda mektubu yazdığını ifade eden Meryem, "Bu mektubu ailesine ulaştırması için servis sorumlu hemşiremize verdi. Biz ekip olarak dedik ki mektubu ailesine vermeyelim hastamızı iyileştirerek yeni doğan çocuğuna ve ailesine kavuşturalım. Hep beraber bu konuda motive olduk. Uzun bir tedavi sürecinin ardından hastamızı sağlığına kavuşturduk, bugün de taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de insan sağlığı için en kutsal görevleri icra eden sağlık camiasının bir ferdi olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
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