Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde 9 Aralık'ta iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada göğsünden bıçakla yaralanan mermer firmasında işçi olarak çalışan Ahmet Daştemir (28),ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daştemir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından kaçan Y.K. (32) dün gözaltına alındı.