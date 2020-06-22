Denizli'de bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Yusuf Aras (25) ile Turan Y. (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Aras, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aras, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Turan Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.