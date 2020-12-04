Denizli'de baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çameli ilçesi Cuamalanı Mahallesi'ndeki iki baz istasyonundan, akü ve kablo çaldığı belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin H.G. olduğunu ve Çameli'nden Muğla'nın Fethiye ilçesine gittiğini belirledi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Annesi tarafından evde olmadığı söylenen şüpheli, evdeki yatağın altında saklanırken bulundu.

Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ile hırsızlıkta kullanılan eldiven ve aletler ele geçirildi.

Hırsızlıktan 22 ayrı suç kaydı bulunan zanlının, farklı tarihlerde Burdur, Antalya ve Muğla'daki 14 baz istasyonundan hırsızlık yaptığı, Muğla'da bir çiftçiye ait 1,5 ton civarındaki zeytinin çalınması olayının da faili olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.