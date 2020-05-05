Denizli'de bacağını makineye kaptıran işçi yaşamını yitirdi

Honaz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir dokuma fabrikasında çalışan Tunay Karadaş (47) sol bacağını makinenin dişlisine kaptırdı.

Çevresindekilerin ve sağlık ekibinin çabasına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayan Karadaş, yoğun kan kaybı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Karadaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekibi, fabrikada güvenlik tedbiri alarak inceleme başlattı.