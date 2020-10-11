DHA

İlçeye bağlı Hadim Mahallesi'nde ikamet eden B.İ. ve oğlu F.İ. kendilerine ait tarlasında iş makinesi yardımıyla toprak düzeltme çalışması başlattı.

Bu sırada yan tarlada bulunan O.Ç, H.Ç. ve A.Ç. iş makinesinin kendilerine ait araziye girdiğini ileri sürerek operatör Mustafa Tosun'un kullandığı iş makinesinin önüne geçip aralarında husumet bulunduğu belirtilen B.İ. ve F.İ. ile tartışmaya başladı.