Denizli'de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

İstanbul'dan Denizli'ye gelen Süleyman A. yönetimindeki 34 EG 6414 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında Bakırlı Mahallesi yakınlarında yangın çıktı.

Otobüsteki yolcular tahliye edildi, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gümüşler ve Kayalık şubesi ekipleri, alevlerin sardığı otobüsteki yangına müdahale etti.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, kara yolunun tek şeridini trafiğe kapatırken yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yolcular başka araçla otogara nakledildi. Büyük maddi hasar oluşan ve kullanılamaz hale gelen otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.