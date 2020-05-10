Denizli'de 77 yaşındaki kadın, sokağa çıkınca eşinin mezarı başına gitti

AA

.Eşi Tuncay Çoban'ı 4 yıl önce kaybeden Çoban, sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak 45 günlük süreci evinde geçirdi.Bu süreçte eşinin mezarını ziyaret edemediği için üzülen kadın, bugün getirilen istisnayla sokağa çıktı ve doğruca Sarayköy Mezarlığına gitti.Burada eşinin mezarı başında dua eden kadın, mezarın bakımını yaptı.Eşini uzun süre ziyaret edememenin üzüntüsünü yaşadığını aktaran Çoban, "Eşimi çok özledim ve sonunda kavuştuk. Evlatlarımın, torunlarımın selamlarını getirdim eşime. O benim bir tanem. Rabbim mekanını cennet etsin." dedi.