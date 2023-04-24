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Denizli'de 6'ncı kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Denizli'de, 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 24.04.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de 6'ncı kattan düşen kişi öldü
İHA

Denizli'de, binanın 6'ncı katından düşen Ömer Arslan (32), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Binanın 6. katında ikamet eden Ömer Arslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü.

İşlek caddedeki kaldırıma düşen Arslan'ı gören çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ömer Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şahsın düştüğü daire ve pencerede detaylı bir çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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