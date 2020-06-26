Denizli'de 5 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Pamukkale ilçesi Kurtluca Mahallesi'nde 5 ayrı evden çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Jandarma ekipleri, mahalledeki 45 kamerayı yaklaşık 110 saat incelemesinin ardından şüpheliyi tespit etti.Hırsızlık zanlısı Salih Ramazan S. (30) Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yataklı servislerde refakatçi olarak beklediği sırada gözaltına alındı.Şüphelinin çalıntı malzemeleri ikinci el alım satım yapan bir işyerine sattığı belirlendi.Hakkında 33 ayrı suç dosyası olduğu ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Salih Ramazan S, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan zanlının hırsızlık yapmak için gözetleme yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde zanlının motosikletle yoldan ilerlemesi, daha sonra mahalledeki evin bahçesine girip güvenlik kamerasını fark etmesinin ardından ayrılması görülüyor. Ayrıca zanlının gözaltına alınmadan önce hastane koridorunda yürümesi yer alıyor.
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