AA

Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi



- Hayırseverler bakkallara ödeme yaparken sigara borçlarını kapsam dışı tuttu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki hayırsever, 3 bakkalda veresiye defterindeki müşterilere ait 60 bin liralık borcu ödedi.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan 3 bakkala gelen ve isimlerini açıklamayan iki hayırsever, vatandaşların borçlarının yazıldığı veresiye defterini istedi.

Çok eski olmayan ve sigara dışındaki borçları hesaplatan hayırseverler, 3 marketteki yaklaşık 60 bin liralık borcu ödedi.

Bakkal sahibi Nuri Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada mahallede ödemede güçlük çeken vatandaşlar için veresiye defteri tuttuklarını belirtti.

Tanımadığı 2 kişinin bakkalına gelip veresiye defterini istediğini dile getiren Temiz, "Üzerinden çok zaman geçmemiş borçları hesaplattılar. Sigara borçlarını hesap dışı tuttular. Yaklaşık 20 bin liralık borcu ödediler." dedi.

Hayırseverlerin veresiye defterlerindeki borçlarını ödediği diğer bakkallar ise veresiye defterlerini isteyen kişileri ilk gördüklerinde önce şaşırdıklarını, sonrasında vatandaşlar adına mutlu olduklarını kaydetti.

Mahallede kahvehane işleten Osman Akhan da hayırseverlerin bu davranışının mahalleliyi mutlu ettiğine dikkati çekerek, "Mahallede ödeme güçlüğü yaşayan insanlar var. Bunlar bakkala yazdırarak alışveriş yapıyor. Veresiye defterine de yüzü kızararak yazdırıyor. Hayırseverlerin gelip biriken borcu ödemesi çok iyi bir şey. Allah razı olsun." dedi.