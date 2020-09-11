Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından tutuklunun kanser hastası kızıyla görüştürülmediği iddiasına açıklama:

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, FETÖ'ye üyelik suçlamasıyla tutuklu bulunan Ali Koca'nın kanser hastası olan ve hastanede tedavi gören kızı Ayşe Koca ile görüştürülmediği yönünde paylaşımlar yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan incelemede ne tutuklunun ne vekilinin ne de ailesinden bir kişinin görüşmeye ilişkin resmi başvurusunun bulunmadığının görüldüğü kaydedildi.
Bunun üzerine cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısının 2 Eylül'de tutuklu Ali Koca ile görüşerek kendisinin talep etmesi halinde özel izin verileceği hususunu hatırlattığının bildirildiği açıklamada, "Hatırlatmadan sonra vekillerince yapılan müracaat üzerine hastanede tedavi gören kızı ile görüşebilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığımızca özel izin verilmiş ve 4 Eylül'de cezaevinden çıkartılarak kızıyla hastanede görüşmesi sağlanmıştır." ifadesi yer aldı.
Özel izinden 6 gün sonra tutuklunun vekillerince hasta kızıyla görüşmesi için Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesine müracaatta bulunulduğu ancak bu başvuruda 4 Eylül'deki görüşmeden bahsedilmediğinin vurgulandığı açıklamada, 5275 sayılı İnfaz Kanunu'na göre bu gibi durumlarda verilecek özel iznin toplam 2 kez olabileceği, 2 görüşme arasında da bir ay geçmesi gerektiğinin kaydedildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Mahkemece önceki görüşmeden haberdar olunmadığından ilgili kişiye özel izin kararı verildiği, bu kararın kanun maddesine aykırılığı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca itirazda bulunulduğu, aynı mahkemece bir aylık görüşme aralığı hususundaki kanun hükmünden dolayı önceki karar kaldırılarak itirazın kabul edildiği, bunun üzerine yine bir kısım Twitter hesaplarından bu husus çarpıtılarak paylaşımlarda bulunulduğu görülmüştür. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir."
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