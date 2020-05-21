Denizli Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarının defnine ilişkin açıklama:

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 2 yıl önce kentte, Türkiye'nin en büyük Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı hizmete sunduğu hatırlatıldı.

Kent genelinde hayatını kaybeden sahipli veya sahipsiz hayvanların, sokak hayvanları kliniği morguna getirildiği ve özel alanda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili yönetmeliklerine göre defnedildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Dolayısıyla sosyal medyaya yansıyan usulsüz defin görüntüleri ile ilgili herhangi bir uygulamamız bulunmamaktadır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak kurumumuz tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bu konuda hizmet aldığımız özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai işlemler uygulanacaktır."