Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan'daki yangını söndürürken traktörü yanan çiftçiye traktör alacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 44 yaşındaki çiftçi Süleyman Köylüoğlu'nu evinde ziyaret etti.Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Zolan, traktörü en kısa sürede teslim edeceklerini belirtti. Köylüoğlu'na şifa dileyen Zolan, şöyle konuştu:
"Süleyman kardeşimiz, köyüne, ormanına, vatanına sahip çıkmak için kendini ortaya koydu. Vicdanı, vatan sevgisi, ahlakı ile örnek bir kardeşimiz, kendisinden Allah razı olsun. Süleyman kardeşimin ne yazık ki traktörü yandı. Düşündük, değerlendirdik, biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu duruma kayıtsız kalmayacağız ve kendisine yeni bir traktör alacağız. Kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Arzu ettiğin traktörün yenisini size vereceğiz. Maddi kaybınızı o şekilde telafi edeceğiz. Allah'ım size acil şifa versin, mal, traktör hiç mühim değil, biz onu yerine getireceğiz."
Olay gününden bu yana kendisini yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Zolan'a teşekkür eden Köylüoğlu, "Hep aradılar, sordular sağ olsunlar. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.
Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 2 Ağustos Pazartesi günü çıkan yangında söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek vermiş, tankerle su taşıdığı traktörü alevlerin içinde kalan Köylüoğlu, kendini zor kurtarmıştı. Kollarında ve başında yanık oluşan Köylüoğlu, hastanede tedavi görmüştü. Köylüoğlu'nun alevlerin arasında bıraktığı traktörü ise demir yığınına dönmüştü.
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