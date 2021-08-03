Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını , yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Buldan ilçesinde dün akşam saatlerinde de yangın çıkmıştı. Türlübey Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, sabaha karşı tamamen kontrol altına alınmıştı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında kolları yanan Süleyman Köylüoğlu, traktörünü alevlerin arasında bırakıp kendini zor kurtardığını söyledi.
Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alanda etkili olan yangında ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Bazı köylüler, iş makineleri ve traktörleriyle çalışmalara katıldı.
ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Yangın çıktığı anda söndürme çalışmasına koşan ve traktörünün tankeri ile su taşıyan 44 yaşındaki Köylüoğlu'nun kolları ve başında yanık oluştu. Traktörü ise alevlerin arasında kalarak demir yığınına döndü.
Köylüoğlu, AA muhabirine, mahallenin yakınında yangın çıkması üzerine tankere su doldurarak traktörü ile bölgeye gittiğini söyledi.
Alevlerin olduğu bir alanda itfaiyecilerin susuz kaldıklarını ve su istediklerini dile getiren Köylüoğlu, şunları ifade etti:
"Feryat ediyorlar, su istiyorlardı. Tankerle yeni gelmiştim. Ekipler su ile yangına müdahale etsin diye gitmek zorunda kaldım. İtfaiyeci çok çabalıyordu. Oraya ulaştığımda itfaiye bir şey söyledi. Ne söylediğini tam anlayamadım ama hemen alevler saniyeler içinde yükseldi. Kollarımın eridiğini gördüm, geri gitmek istedim gidemedim. Bir iki defa manevra yaparken kollarım yandı. Sonra traktörü bırakıp kaçmak zorunda kaldım."
Çevredekilerin kendisini ambulansa götürdüklerini anlatan Köylüoğlu, "İlk müdahalenin ardından Buldan Devlet Hastanesine kaldırdılar. Sağ olsunlar orada tedavi olup hemen geri geldim. Çünkü burada evim tehdit altındaydı. Ona yardımcı olmaya çalıştık, elimizden geldiği kadar. Gece de sabaha kadar uyumadık, nöbet bekledik. İtfaiyeci arkadaşlar da sağ olsunlar çok emek verdiler. Sabaha kadar söndürme çalışmalarına devam ettiler." dedi.
"TAKSİTLERİNİ BİTİRDİK DİYE SEVİNİYORDUK"
Traktörü 2013'te kredi ile aldığını belirten Köylüoğlu, "Traktörün ödemesi geçen yıl bitmişti. Seviniyorduk taksitlerini bitirdik diye. İşte sevincimiz kursağımızda kaldı. Alevlerin içinde kalan traktörü terk etmek zorunda kaldım. 5-10 saniye daha terk etmesem orada kalacak, yanacaktım. Ellerimin, her tarafımın yandığını hissediyordum artık. Kimsenin de yardıma gelme şansı yoktu. Çünkü alev her tarafımızı sarmıştı." diye konuştu.
Köylüoğlu, tarlalarındaki kekiği hasat ettiklerini ancak tütün ekili alanda zararlarının olduğunu aktardı.
Gözyaşlarını tutamayan Köylüoğlu'nun annesi Ümmü Köylüoğlu da "Yangını duyunca 'Koş kuzum yangına' dedim çocuğuma. Gitti oraya. İtfaiyeye su ulaştırmak isterken oradan çıkamamış. Kolları, ensesi yanmış. Motor kalmış ateşin içinde tankerle. Her şeyleri orada yanmış. Kurtulduğuna şükrettik. Motorun borcunu güçlükle ödediydi, lastiğini değiştirmişti. Motorun iskeletini görmeyeyim diye o tarafa gitmiyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!