07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli Atatürk Stadı'nda 13 Haziran'da başlayan ve yaklaşık 200 işçinin görev yaptığı, çok sayıda iş makinesinin kullanıldığı tadilat çalışmaları kapsamında, zemin 3 metre indirildi. Bu sayede 15 bin kapasiteli statta yeni koltuk eklemeleriyle birlikte 19 bin 500 kişi maçları izleyebilecek. Dış cephesi yeşil-siyah renklere boyanan statta koltuklar tamamen yenilendi. 14 loca yapılarak stat modern bir atmosfere kavuştu. Ege temsilcisinin iç saha maçlarını oynayacağı emektar statta lavabolar, soyunma odaları, yedek kulübeleri de baştan aşağıya yenilendi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Atatürk Stadyumu'nu inceledi. Stadyumda çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Büyükşehir Başkanı Osman Zolan'a, Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Asbaşkan Ramazan Erbil ve beraberindekiler eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, yeşil-siyahlı renklerin en büyük tutkusu olduğunu belirterek, "Denizlispor'u her zaman markamız bildik ve elimizden geldiğince destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Ligde 16 Ağustos Cuma akşamı son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacağı maçla sezona başlayacak Denizlispor'a başarılar dileyen Osman Zolan, "Bizler her zaman olduğu gibi yine tribünde yerimizi alıp takımımızı, tüm hemşehrilerimizle birlikte, var gücümüzle destekleyeceğiz. Denizlispor'un yeni sezonda da yeni zafer ve yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise stadyumun yenilenmiş görünümüyle Denizli'ye yakışır bir hale geldiğini ifade ederek, Osman Zolan başta olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!