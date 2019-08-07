Denizli Atatürk Stadı'nda 13 Haziran'da başlayan ve yaklaşık 200 işçinin görev yaptığı, çok sayıda iş makinesinin kullanıldığı tadilat çalışmaları kapsamında, zemin 3 metre indirildi. Bu sayede 15 bin kapasiteli statta yeni koltuk eklemeleriyle birlikte 19 bin 500 kişi maçları izleyebilecek. Dış cephesi yeşil-siyah renklere boyanan statta koltuklar tamamen yenilendi. 14 loca yapılarak stat modern bir atmosfere kavuştu. Ege temsilcisinin iç saha maçlarını oynayacağı emektar statta lavabolar, soyunma odaları, yedek kulübeleri de baştan aşağıya yenilendi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Atatürk Stadyumu'nu inceledi. Stadyumda çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Büyükşehir Başkanı Osman Zolan'a, Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Asbaşkan Ramazan Erbil ve beraberindekiler eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, yeşil-siyahlı renklerin en büyük tutkusu olduğunu belirterek, "Denizlispor'u her zaman markamız bildik ve elimizden geldiğince destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ligde 16 Ağustos Cuma akşamı son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacağı maçla sezona başlayacak Denizlispor'a başarılar dileyen Osman Zolan, "Bizler her zaman olduğu gibi yine tribünde yerimizi alıp takımımızı, tüm hemşehrilerimizle birlikte, var gücümüzle destekleyeceğiz. Denizlispor'un yeni sezonda da yeni zafer ve yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise stadyumun yenilenmiş görünümüyle Denizli'ye yakışır bir hale geldiğini ifade ederek, Osman Zolan başta olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.