Denizli arka arkaya 4 defa sallandı

İHA

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 04:10’da 2.9, saat 04:17’de 1.9, saat 04:22’de 1.6 ve son olarak saat 04:28’de merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesinde olan 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.