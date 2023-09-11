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        Haberler İlandır Marmara’nın Son Oksijen Deposu Koruma Altına Alınıyor
        Marmara'nın Son Oksijen Deposu Koruma Altına Alınıyor

        Marmara’nın Son Oksijen Deposu Koruma Altına Alınıyor

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 11.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:28
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        Türkiye İş Bankası, “Denizler bizim gelecek bizim” diyerek hayata geçirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

        İş Bankası, denizlerimizdeki kirliliğin önlenmesi ve ekosistemin sürdürülebilirliği için hayata geçirdiği projeler kapsamında denizler alanında önde gelen çalışmalar yürüten Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ile Marmara Denizi 2022 Sempozyumu’ndan sonra “Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları” projesini hayata geçirdi.

        Ürettiği oksijenle denizlerimize nefes aldıran, pek çok canlıyı barındıran ve çoğalmaları için ev sahipliği yapan Deniz Çayırları projesiyle Marmara Denizi’nin akciğeri niteliğindeki Posidonia oceanica deniz çayırlarının haritalanması, üzerindeki atıklardan temizlenmesi ve korunması hedefleriyle çalışmalar sürdürülecek. Bu çerçevede uzman ve gönüllü dalgıç ekipleriyle Marmara Denizi’ne planlı dalışlar yapılarak tür çeşitliliği ortaya çıkarılacak, şamandıralama ve mapa için fizibilite çalışmaları yürütülecek, hayalet ağlar temizlenecek, ilk ve orta okullarda öğrencilere farkındalık eğitimleri verilecek.

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