Otomobilin çarptığı bisiklet ikiye bölündü: 1 ölü

AA

Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AHS 903 plakalı otomobil, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde, bisikletiyle seyreden Batuhan Dereli'ye (16) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü Dereli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dereli'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİSİKLET İKİYE BÖLÜNDÜ

Polis, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Bisikletin ikiye bölündüğü kaza, bir araç kamerasınca kaydedildi.

Motosikletli kurye İbrahim Özlen, önünde meydana gelen kazaya şahit olduğu belirterek, kazanın acı verici olduğunu ve her şeyin bir anda gerçekleştiğini söyledi.