Kayalıkların Akdeniz foklarının ana yurtlarından birisi olduğuna işaret eden Karaca, "Orak Adası'nın turizme açılması istiyoruz, bu bizim kanayan yaramız. Siren Kayalıklarına benzer bir yer yok. Burasını koruyarak, fokların yaşam alanını etkilemeden turizme kazandırmalıyız. Bunun dünyada örnekleri var, iyi bir proje hazırlanırsa kent ekonomisine de katkı sağlanmış olur" diye konuştu.