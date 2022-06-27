Geçtiğimiz aylarda Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenlenen Marmara Denizi Sempozyumu’nda Marmara Denizi ile ilgili güncel ve yaşamsal konular ele alındı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Ben inanıyorum ki herkes, her kurum hassasiyetle, fedakârlıkla üzerine düşeni yerine getirdiğinde hep istediğimiz gibi denizlerimiz mavi, ormanlarımız yeşil, soluduğumuz hava temiz kalacak” dedi. TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk de Marmara Denizi’nin asla yalnız bırakılacak bir deniz olmadığını, hasta olması halinde Ege ve Karadeniz’in de hasta olacağını belirtti.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz ile olan bağlantıları, özel ekolojik yapısı ve birçok özelliği nedeniyle ülkemiz için büyük önem taşıyan Marmara Deniz’i ve çevresi için müsilaj (deniz salyası) tehlikesi sürüyor. Geçen yıl Marmara Denizi'nin büyük kısmını etkisi altına alan, yer yer Kuzey Ege'ye kadar inen müsilaj (deniz salyası), sıcaklıkların artmasıyla yeniden kendini göstermeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenlenen Marmara Denizi Sempozyumu’nda Marmara Denizi ile ilgili güncel ve yaşamsal konular ele alındı.

Denizlerimizin geleceği için kıymetli konuların konuşulduğu sempozyumda Marmara Denizi'ndeki kirlilik, biyoçeşitlilik, balıkçılık, deprem, Türk Boğazları ve deniz ulaşımı gibi konular, farklı disiplinlerden uzmanlarca kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ülkemizin yegâne iç denizi ve diğer denizler için biyolojik bir koridor görevi üstlenen Marmara’nın korunması, Ege ve Karadeniz’in de korunması anlamına geliyor. Bu biyolojik koridorun korunması, hayati bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Müsilajın birkaç aydır deniz yüzeyinde görülmemesi sorunun bittiği anlamına mı geliyor? Marmara'nın müsilajdan başka hangi sorunları var? Marmara Denizi'ni ne kadar tanıyoruz? Batıkların durumu nasıl? Olası bir depremde tsunaminin etkileri hakkında neler biliyoruz? Peki ya İstanbul'un meşhur lüferine ne oldu? Tüm bu sorulara Marmara Denizi Sempozyumu’nda yanıt arandı.

Marmara Denizi'nde neler oluyor, bilim insanları ne diyor? Marmara Denizi Sempozyumu’nda tüm bu sorular tartışıldı, yanıtları arandı.

MÜSİLAJ YENİDEN KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Marmara Denizi'nde 2007 yılında başlayan ve geçen yıl su yüzeyine de çıkarak büyük bir kısmı kaplayan, müsilaj, sıcaklıkların artmasıyla yeniden kendini göstermeye başladı.

Kirlilik kaynaklı müsilaj nedeniyle yaşam savaşı veren Marmara Denizi'ni kurtarmanın en etkili adımı denize yönelik karasal baskının azaltılması. Evsel endüstriyel atıklar, tarımsal ve hayvancılık faaliyetleriyle ortaya çıkan kirlilik yükü, besleyici elementleri baskı altına alarak makroalglerin aşırı çoğalmasına neden oluyor. Oluşan müsilaj, yapışkan yapısıyla sualtındaki yaşamı kefen gibi sararak yok ediyor. Sanayi kaynaklı deniz suyu sıcaklığının artmasına ek olarak; küresel ısınmanın yıkıcı sonuçları da müsilajın büyüyerek yayılmasına etki ediyor.

Belki şu an deniz yüzeyi masmavi görünüyor ancak dibe doğru inildikçe Marmara Denizi'ndeki müsilaj bir heyula olarak karşımıza çıkıyor. Canlıların yaşam kaynağı denizlerimizdeki kirliliği azaltmaya yönelik tedbirlerimizi mutlaka almamız gerekiyor. Marmara Denizi'nde 15 plaj sahip olduğu mavi bayrağı kaybetti. İstanbul’da sadece Şile kıyısında iki mavi bayraklı plaj kaldı.

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MARMARA DENİZİ SEMPOZYUMU'NDA HER ŞEY KONUŞULDU

10 yılda bir düzenlenen Marmara Denizi Sempozyumu’nun ilki 2000 yılında, ikincisi de 2010’da gerçekleştirilmişti. Daha önceki sempozyumlarda hem Marmara Denizi hem de Boğazlar ile ilgili tüm kritik konular tartışılmıştı.

2021 yılının yaz aylarının başında müsilajın su yüzüne çıkmasından sonra yapılan 3. Marmara Denizi Sempozyumu, sorunların giderilmesi noktasında nasıl bir yol haritası izleneceğini göstermesi açısından önemli bir buluşma oldu.

"HER ADIM BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAYA KATKI SAĞLAR"

Bu tür etkinliklerin, Marmara Denizi ile ilgili içinde bulunduğumuz tablonun iyileştirilmesi ve denizlerimizin geleceği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, denizlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, kirliliğin önlenmesi gibi konuların küresel iklim değişikliğinden bağımsız düşünülemeyeceğinin altını çizdi. Aran, “Ben inanıyorum ki herkes, her kurum hassasiyetle, fedakârlıkla üzerine düşeni yerine getirdiğinde hep istediğimiz gibi denizlerimiz mavi, ormanlarımız yeşil, soluduğumuz hava temiz kalacak.” diye konuştu. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün maliyetli olan deniz kirliliği ve müsilajla ilgili araştırmalarına daha verimli ve büyük ölçekli yapılabilmesi noktasında destek vereceklerini söyleyen Aran, İş Bankası’nın desteğiyle “Bir Umut Marmara Belgeseli”nin hazırlandığını, “Denizleri Koruyalım Kredisi”ni sunduklarını ifade etti.

"MARMARA, ASLA YALNIZ BIRAKILACAK BİR DENİZ DEĞİLDİR"

TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk de Marmara Denizi’nde, deniz ulaşımı ile ticaretini sekteye uğratması ihtimal dışı olmayan müsilaj sorunu, biyolojik çeşitlilik sorunu ve iklim krizi karşısında hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Marmara Denizi, asla yalnız bırakılacak bir deniz değildir. Hasta olması halinde Ege ve Karadeniz de hasta olacaktır. Deniz bilimcilerimizin iklim değişikliği yanında denizlerimizdeki asitleşme konusuna da ciddi olarak eğilmesi gerekiyor. Koruma alanları yanında balıkçılığın düzenlenmesine ve Marmara Denizi’ni boğan atık sular için arıtma tesislerinin gecikmeden hayata geçirilmesine ihtiyaç var. Bu tesislerin finansman modeli için yaratıcı çözümler bulmak ve finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekiyor. Marmara’nın yükünü hafifletmek için Karadeniz’de de koruma alanlarının oluşturulması artık bir zorunluluk haline geldi." dedi.

MARMARA DENİZİ'NDEKİ DİĞER RİSK BAŞLIKLARI NELER?

İstanbul Marmara Denizi Sempozyumu'nda tüm yönleriyle değerlendirilen ve dikkat çekilen diğer riskli konular ise şu şekilde sıralandı:

- İstanbul'da olası büyük bir depremde Marmara Denizi ve çevresi nasıl etkilenecek? Deprem, uzmanların üzerinde derinlemesine çalıştığı konuların başında geliyor. Fay hatlarının takibi, olası deprem durumu, etkilenme alanları, depremin bir tsunami yaratıp yaratmayacağı gibi konular araştırılıyor.

- Deniz tabanına bağlı, yarı gömülü bir şekilde suyu süzerek organik maddelerle beslenen pinalar, Marmara Denizi'nde yaşam dengesi açısından önemli görevler üstleniyor. Hem ülkemizde hem de bütün Akdeniz’de koruma altına alınan bu deniz canlılarının toplu ölümleri dikkat çekici boyutlara ulaştı. Toplu ölümlerin sebebinin kara kökenli kirlenme ve bir tür parazit olduğu düşünülüyor.

- Son yıllarda artan tesadüfi avcılık nedeniyle Camgöz (Acanthias vulgaris) türü köpekbalıkları da tehdit altına girdi ve sayıları günden güne azalıyor. Uzun ömürlü ve yavaş büyüyen köpekbalıkları denizlerdeki yaşamın önemli aktörlerinden. Eskiden Marmara Denizi - İstanbul denilince akla gelen lüfer de bugün bilinçsiz ve aşırı avlanma nedeniyle unutuldu.

-Marmara Denizi’nde tehlike altında bulunan canlılar sadece balıklar değil, sert ve yumuşak mercanlar da aynı riskle karşı karşıya. Marmara’nın ortası dokunulmamış bir mercan ormanlığı ve büyük çabalarla siyah mercanlar koruma altına alınabilmiş. Ancak risk devam ediyor. Denizlerin akciğeri olarak bilinen, en fazla oksijen üreten bitki grubundan deniz çayırları da Marmara Denizi'nde küçük bir alanda yer alıyor ve öncelikle korunması gerekiyor.

-Marmara Denizi’nin biyolojik koridor özelliğinden bahsetmiştik. Farklı denizlerden gelen gemilerin balast sularıyla Marmara'ya taşınan deniz canlıları, mevcut ekosistemi tehdit edebiliyor. Yabancı deniz canlıları ekosistemi değiştirmekle kalmıyor, balıkçılığa da zarar veriyor. Bu durum aynı zamanda bir biyogüvenlik sorunu olarak da karşımıza çıkıyor.

-Denizlerde hava kirliliği olur mu? Marmara gibi gemi trafiği yoğun denizlerde ne yazık ki oluyor. Gemilerin havaya verdikleri asitli gazlar kire ve asit yağmurlarına dönüşüyor.

-Savaşlara tanıklık eden, her yıl binlerce geminin geçiş yaptığı Marmara'da kaç adet gemi batığı olduğunu biliyor musunuz? Batıkların yarattığı tehlikeler nelerdir, bu batıklar su yüzeyine çıkarılırsa neler olur? Arkeolojik batıkları yeterince tanıtabiliyor muyuz? Dalış turizmi için uygun batıklar hangileri? Ya Çanakkale boğazındaki batıkların durumu? Peki bir ulusal batık arşivimiz var mı?

Sempozyumun yanı sıra yapımcılığını Savaş Karakaş’ın üstlendiği Bir Umut Marmara belgeselinde de müsilaj gerçeği anlatılıyor.

"MÜSİLAJ YOK OLMADI, DİBE ÇÖKTÜ"

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan 'Müsilaj Ağıt mı Umut mu?' adlı kitabında ise müsilaj konusunda yaygın olarak herkesin aklına gelen sorulara ve yanıtlara yer veren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj, denizle kurulan yanlış ilişkinin bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Yıllardır 25 milyon insanın evsel atıklarının, Türkiye’nin yarısına hizmet sunan endüstrinin atıklarının, denizcilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların ve yoğun tarımsal üretimden kaynaklanan atıkların yeterince arıtılmadan Marmara Denizi’ne dökülmesi ve bu nedenle denizin can damarı olan akarsuların birer atık kanalı haline gelmesi, yanlış avcılık teknikleri ve iklim değişiminin yıkıcı etkilerinin denizleri ısıtması en büyük nedenlerdir. Müsilaj deniz ekosistemine çok büyük hasarlar bıraktı, zararlar verdi. Müsilaj bir anda yok olmadı, büyük bir kısmı denizin dibine çöktü. Çamur olarak dipte yaşıyor, parçalanıyor ve denizi besliyor. Marmara Denizi’ne gönderdiğimiz atık yükünü ne yazık ki azaltamadık. Denizle olan ilişkimizi doğru bir temele oturtamazsak tekrarı kesin yeni müsilaj sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Unutmayalım ki, Marmara Deniz'i için umudumuz halen var."

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