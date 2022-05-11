Denizi kirleten gemiye rekor ceza!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit Körfezi'nde tekne ile yaptığı kontrol sırasında 'Fatih' isimli geminin denizi kirlettiği belirlendi.

Geminin güvertesinin yıkandığı sırada, atık suların denize deşarj edildiği tespit edilerek numuneler alındı ve laboratuvara gönderildi. Malta bandıralı 'Fatih' isimli kuru yük gemisine evsel atık sularını denize boşaltması nedeniyle 2 milyon 447 bin 568 lira ceza kesildi.