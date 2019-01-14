37’nci DYO Sanat Ödülleri kapılarını açtı

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 37’nci DYO Sanat Ödülleri resim sergisini İstanbul Galata Rum Okulu’nda sanatseverlerle buluşturdu. ‘Evrende Dönüşüm’ teması ile gerçekleşen 37’nci DYO Sanat Ödülleri yarışmasına 463 sanatçı 790 eserle katılım gösterdi.

Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ve Özbekistan’dan sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği yarışmada 790 eserden ikisi pentür, biri özgün baskı dalında 3 eser ödüle layık görüldü.

10 Şubat 2019 tarihine kadar Galata Rum Okulu’nda sanatseverler, Sidar Baki’nin 'İsimsiz', Murat Özbakır’ın 'Doğa-Beden-Kent I’, Semih Çınar’ın 'Atık No.1' adlı ödüllü eserleri başta olmak üzere 56 eserin yer aldığı sergiyi ziyaret edebilecek.